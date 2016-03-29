İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan halay şov

İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı.

Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elif Ada'nın babasıyla bir ortak yönü daha ortaya çıktı.

Ayşegül Yıldız, kızının halay çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp altına 'Çift mendilli halay başı durduramıyoruz' notunu yazdı.