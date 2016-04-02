İbrahim Tatlıses'ten çalışanına büyük vefa

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses Group'un yönetici personelinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Tatlıses personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"KALA KALA BİZ BİZE KALDIK"



İmparator lakaplı Tatlıses, Tatlıses Group yöneticilerinin fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayarak vefa örneği gösterdi. Tatlıses paylaşımına, "Kalpleri ALTIN'dan yapılmış 3 MELEK'lerim... BEN YOKKEN şirketi çekip çevirenlerimdirler... Sol baştaki FULYA'can; 11 senedir yanımda aynı zamanda Danışmanım ve şirkette olmadığım zamanda yerime söz sahibidir ve ASİSTANIMdır. OTURAN LEYLA Hanım ŞİRKET müdüremizdir, 20 yıldır yanımda en kıdemlileridir. Sağ başta ÖZLEM HANIM 15 yıldır yanımda, TATLISES GIDA Genel Koordinatörüdür, kızımdır. Kala Kala Biz bize kaldık İyiki VARSINIZ...!!!" notunu düştü.