İrem Derici'den eski eşine gönderme

Radyocu eşi Rıza Esendemir'den boşanan İrem Derici, tatil fotoğrafı paylaşırken tercih ettiği tişörtle dikkat çekti.





ESKİ EŞİNE GÖNDERME YAPTI

Geride bıraktığımız ay radyocu eşi Rıza Esendemir'den boşanan İrem Derici, ayrılık sonrası hüznünü atmak adına tatile çıktı. Malta'ya tatile giden İrem Derici, burada gördüğü bir konser alanında fotoğraf çektirerek takipçileriyle paylaştı.

"İşte bunlar hep totem… Fonda gördüğünüz yer Malta'nın en pompiş konser alanı" notuyla fotoğrafını paylaşan İrem Derici'nin tişörtünde yazan ''eskine yazma'' notu da son derece dikkat çekti. Fotoğrafa gelen yorumlar arasında tişörtteki notun eski eşe bir gönderme olup olmadığı da soruldu.

2016'da boşanan ünlüler!





BADE İŞCİL MALKOÇ SÜALP





Bade İşcil, büyük bir aşkla evlendiği eşi Malkoç Süalp'e 'şiddetli geçimsizlik' nedeni ile boşanma davası açtı. Çiftin davası henüz karara bağlanmadı.





HAKAN ERATİK - YEŞİM SALKIM





Yeşim Salkım'ın 1 Temmuz'da Hakan Eratik'e açtığı boşanma davası sonuçlandı. Çiftin 8 yıllık evliliği 14 Temmuz günü anlaşmalı olarak tek celsede sona erdi.





KEREMCEM - SEDA GÜVEN

Paris'te dünya evine giren Keremcem ve Seda Güven boşandı. Evlilik teklifi ve düğünleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftin boşanma kararı şok etkisi yarattı. Çiftin evliliği sadece 9 ay sürdü.

NAZLI ÇELİK - SERDAR BİLGİLİ





Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı işadamı Serdar Bilgili ile Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik Bilgili'nin evliliği 6 ayda bitti. 14 Şubat'ta evlenen çift ağustos ayında yollarını ayırdı.

NAZ ELMAS - EMRE KIRAMER





6 ay aşk yaşadıktan sonra birlikteliklerini hızlı bir evlilikle taçlandıran Naz Elmas ve Emre Kıramer çifti sürpriz bir kararla boşandı.





ECE ERKEN - SERKAN UÇAR

Ece Erken, oğlunun babası Serkan Uçar'dan sancılı bir dönemin ardından boşandı