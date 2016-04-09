İşte Benim Stilim'in birincisi belli oldu

İşte Benim Stilim birincisi olmak için jürinin önüne dün gece 7 isim çıktı. İşte Benim Stilim finaline kalan ve büyük para ödülünü kazanmaya yakın olan yarışmacılar Yeşim Aydın , Bahar Candan , Yağmur Taktaş , Meral Avcı , Selay Topçuoğluydu.

Ayşan Ojagverdiyeva ve Tuğba İldiz son kez podyumda yürüdü. Sms oylaması sonucu İşte Benim Stilim 6. sezonunun birinci olmaya hak kazanan ismi ise Yeşim Aydın oldu. Yarışmanın 2.si olduğunu öğrenen Bahar Candan, stüdyoyu terk ederken, İşte Benim Stilim 6. sezon 3.sü ise Meral Avcı oldu.

İşte Benim Stilim birinciliğinin açık ara favori ismi olan Yeşim Aydın 21 yaşında. Yeşim Aydın'ın daha önce çalışma hayatı olmasına rağmen belirli bir mesleği yok. Bilim kurgu filmlerini seven Yeşim Aydın, Bahar Candan ile olan kavgaları ile İşte Benim Stilim'de çok konuşuldu.

YARIŞMANIN 2.OLAN BAHAR CANDAN İSE;

Şimdiki Survivor yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenen Nihal Candan'ın kız kardeşi. Daha önce işte benim stilim podyumunda Nihal Candan'ın şovunda sahne almıştı.18 yaşında olan İşte Benim Stilim yeni sezon yarışmacısı Bahar Candan 18 yaşında olup Beykent Üniversitesi'nde okumaktadır. Hukuk Fakültesinde eğitim hayatına devam eden ve avukat olmayı isteyen güzel yarışmacı yarışmaya büyük amaçlarla katıldığını belirtti. Asıl amacının kariyeri boyunca egolarını doğru şekilde yöneltmek olduğunu açıkladı.

3.MERAL AVCI KİMDİR?

1987 doğumlu olan Meral Avcı, aslında tanıdık bir isim. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen Ütopya yarışmasına tartışmalarıyla damga vuran Meral Avcı, okul öncesi eğitimi ve psikoloji mezunudur. Lider ruhlu, kendini begenmiş, fazlaca humanist, yardımlaşmayı sevdiğini söyleyen Meral, yalana ve samimiyetsizliğe tahammül edemediğini ifade ediyor.

Meral Avcı, İşte Benim Stilim'den önce yine aynı kanalda TV8'e yayınlanan Ütopya yarışmasına mücadele etmişti.