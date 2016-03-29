İşte Levent Kırca'nın borcu

12 Ekim 2015 tarihinde tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Levent Kırca'nın çocuklarının arasındaki mirasın reddi gündeme bomba gibi düşmüştü.



Geçtiğimiz sene vefat eden Levent Kırca'nın Oya Başar'dan olan oğlu Umut Kırca ile kızı Ayşe Kırca, babalarının mirasını reddetmek için dava açtı. Kardeşlerin talebini kabul eden mahkeme, "Umut ve Ayşe Kırca'nın babalarının mirasının reddettiklerinin tespitine karar verildi" dedi.

350-400 BİN LİRA BORCU VAR

Levent Kırca'ya yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre; ünlü oyuncunun borcunun rakamsal değerinin de 350-400 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Konuyla ilgili araştırma yapan Kırca'nın çocuklarının işin içinden çıkamayınca reddi miras davası açtıkları öğrenildi.



EKONOMİK SIKINTILARIM VAR" DEMİŞTİ

Vefatından bir ay önce Ayşe Arman'a röportaj veren Levent Kırca, ekonomik sıkıntılarından bahsetmişti. Mirası reddeden kardeşler, böylelikle ünlü oyuncunun borçlarından da sorumlu tutulmayacaklar.



NE BORCU NE ALACAĞI

Levent Kırca'nın eski avukatları da, "Bir kişi vefat ettikten sonra hem borç hem alacak mirasçılara kalır. Mirasçılar eğer kayıtsız şartsız mirasın reddini istiyorlarsa bu vefat edenin ne borcunu ne de alacağını istemiyoruz demektir" diye konuştu.