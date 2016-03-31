İzmirli mimar Levent Kırca'nın mirasına talip oldu

Geçen yıl vefat eden Levent Kırca'nın Oya Başar'dan olan oğlu Umut Kırca ile kızı Ayşe Kırca, babalarının mirasını reddetmek için dava açtı. Kardeşlerin talebini kabul eden mahkeme, "Umut ve Ayşe Kırca'nın babalarının mirasının reddettiklerinin tespitine karar verildi" dedi. Haberi duyan Mimar Remzi Akdemir, çocuklarının kabul etmesi halinde Kırca'nın yaklaşık 400 bin TL'lik borcunu ödeyebileceğini söyledi.



Borcundan dolayı Kırca'nın mirasının reddedilmesini okuyunca üzüldüğünü ifade eden Akdemir, "Maddi mirasın yanı sıra birde sosyal mirası var. Buna bir katkı sağlamak istedim. Mirasına borcuyla, alacağıyla talibim. Levent Kırca'nın mirası tüm Türkiye'ye mal oldu. Ben de bir Türk vatandaşı olarak kendimi sorumlu hissediyorum, burada şov gibi bir amacım yok" dedi. Haberi görür görmez avukatını arayarak bilgi aldığını anlatan Akdemir, kan bağı olmadığı için resmen bir miras devri olamayacağını kaydetti.



"BORCUNU KARŞILAMAYA HAZIRIM"

Tüm Türkiye'yi Kırca'nın mirasına sahip çıkmaya davet eden Akdemir, "Çocuklarının maddi durumları uygun olmayabilir. Bunun için reddi miras yapmak zorunda kalmış olabilirler. Okuduğum kadarıyla belli bir miktar ticari borçtan kaynaklı bir reddi miras var. İmkanlarım ölçüsünde bu borcu karşılamaya hazırım. Levent Kırca'nın sosyal anısını yüceltmek adına böyle bir şeye ben varım" diye konuştu. Kırca'nın kişisel eşyalarından oluşan bir butik müze yapılabileceğini söyleyen Akdemir, "Onun anısı hepimizin kalbinde var. Bana katılan başka insanların olacağına da eminim. Levent Kırca'nın anısına ve hatıralarına sahip çıkmaya çağırıyorum herkesi. Kimse olmasa da ben vardım. Bu konuda çocuklarıyla iletişim kurmak istiyorum. Bu mirası kaldırmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"HİÇ KARŞILAŞMADIK"

Levent Kırca ile birebir hiç karşılaşmadıklarını belirten Akdemir, "Sadece izleyicisiydim. Öyle sanatçıların izleyicisi olduğunuzda televizyon önünde çok anınız oluyor. Olacak O Kadar programından çok anımız var ama hiç karşılaşmadık" dedi.