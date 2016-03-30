Jennifer Lopez, Antalya'ya geliyor

Antalya bir yandan Rus turistler nedeniyle zor bir sezon geçirirken bir yandan da farklı organizasyonlarla dünya yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Expo 2016 Antalya kapsamında Jennifer Lopez, Sting, Scorpions’un Antalya’ya geleceğini ve programın yapıldığını söyledi. Daha önceki projede yer alan Madonna’nın ise program ücretinin yüksek olmasından dolayı gelemeyeceği ifade edildi.

500 bin bilet satıldı

Çetin, “Biz daha önce Madonna, Jennifer Lopez gelsin demiştik. Nihayet güzel bir program da ortaya çıkıyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa, gerçekten Jennifer Lopez, Sting, Scorpions gibi dünya çapında isimlerin gelmesi gündemde. Böyle isimler ilk kez Antalya’ya gelmiş olacak” diye konuştu.

EXPO ile birlikte kent merkezinin, ticaretin canlanması için önemli bir etkinliğin de gündemde olduğunu vurgulayan Çetin, “Antalya Alışveriş Festivali, hediye çekilişli kampanyalarla ticareti canlandıracağını düşünüyoruz. Festival, Mayıs ayında yapılacak ve 1 ay sürecek. EXPO’yla da bütünleşecek bir festival yapmış olacağız” dedi. Öte yandan EXPO 2016 Antalya’ya giriş için 18 Şubat’ta satışa çıkan ve bir kez uzatılan kampanyada günlük biletlerden 400 bin, sezonluk kartlardan ise 100 bin adet satıldı. Kampanya kapsamında 23 Nisan’dan sonra 60 liraya satılacak günlük biletler, yüzde 80 indirimle 10 liraya, 180 liraya satılacak sezonluk kartlar ise 30 liraya satılıyor. İndirimli bilet satışı 31 Mart’ta sona erecek.

Şubat’ta 1.2 milyon turist geldi

ŞUBAT ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10.3 düşerek 1 milyon 240 bin 633 oldu. Böylece 7 aydır gerileme kaydeden turist sayısında 10 yılın en uzun düşüş serisi kaydedilmiş oldu. Turist sayısı bir önceki ay da yüzde 6.4 gerilemişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.48 azalışla 2 milyon 410 bin 966’ya geriledi. Yabancı ziyaretçinin 7 bin 983’ü günübirlikçi oldu. Şubat ayında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 51.6 düşüşle 20 bin 74’e geriledi.