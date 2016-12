Kadın hayranına uçan tekme attı

Kanada'nın Toronto şehrinde Mod Club Tiyatro'da geçtiğimiz pazar akşamı sahne alan Amerikalı 'The Story So Far' adlı punk rock grubu, şarkılarını seslendirdiği esnada genç bir kız sahneye çıktı. Elinde bulunan akıllı telefonla grubu arkasına alarak selfie çekmek istedi. Bu esnada hayranını gören solist Parker Cannon, genç kızın arkasından gelerek uçan tekmeyi yerleştirdi ve hayranını kalabalığın içine geri gönderdi.







GEÇEN SENE DE BİR HAYRANINI TEKMELEYEREK SAHNEDEN İNDİRMİŞTİ







Konser sırasında sahneye çıkma modası hayranlar arasında devam etti. Sahneye tırmananlar tekrar kendilerini kalabalığın üzerine bıraktılar. Geçen sene haziran ayında yine benzer bir olay yaşanmıştı. Solist Cannon, Houston'daki konser sırasında sahneye çıkan ve selfie çekmeye çalışan erkek hayranını tekmeleyerek sahneden indirmişti.