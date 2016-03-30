Kanal D'den yeni dizibi Hayatımın Aşkı

YAPIMCILIĞINI Lucky Red Film & TV’nin üstlendiği “Hayatımın Aşkı”, önemli isimleri oyuncu kadrosunda buluşturdu. Hande Doğandemir, Serkan Çayoğlu, Zeynep Eronat, Zafer Algöz, Yonca Evcimik, Sadi Celil Cengiz ve Berk Hakman’ın başrolleri paylaştığı dizi, çok yakında ilk bölümüyle Kanal D’de başlayacak. Projenin sürprizlerinden biri de Ketche. Bugüne kadar ses getirmiş pek çok romantik komedi filmi ve reklama imza atmış olan usta yönetmen, ilk defa bir dizi için yönetmen koltuğuna oturuyor. “Hayatımın Aşkı”, evlenmeye baş koymuş ve bunun içinde gözüne çalıştığı reklam şirketinin patronu Emir’i kestirmiş olan Gökçe’nin komik hikayesini ekrana taşıyacak.

“Hayatımın Aşkı”nda Hande Doğandemir ve Serkan Çayoğlu başrolleri paylaşıyor.

Zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken dizi, yakında Kanal D’de başlıyor.