Kara Sevda son 22.bölüm Star TV yayınlandı

KEMAL İNTİKAMINI ALDI!

Dizide Kemal, Nihan’ın da yardımıyla Kozcuoğlu ailesinin karanlık geçmişine yolculuk etti. Kemal’in, Emir’in de bilmediği bir kardeşi olduğunu öğrenmesi hem Emir’i hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti.

Emir’in uzun yıllardır kendisinden gizlenen kardeşinin kimliği dizinin 23 Mart Çarşamba günü Star TV’de ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Kemal’in Emir’e kardeşi olduğunu anlattığı o heyecan dolu sahne

Emir bisinin katil olduğunu öğrenen Kemal, hayatındaki en önemli kararı verir. O andan itibaren Kemal’le ailesinin büyük imtihanı başlar. Kemal ve ailesi ayrı ayrı dürüstlük, vicdan ve adalet sınavı verir. Kemal’i bu süreçte en iyi anlayan kişiyse Nihan’dır. Kara sevdaları gibi, yaraları da birdir artık. Emir’in, Nihan’la Kemal’i birbirinden uzaklaştırmak için başlattığı kötülük, onların sonsuz aşkında bir gülücükle erir; yollarını birleştirir.



Emir Kozcuoğlu, Tarık’ın gözaltına alınmasıyla, Kemal’e karşı her fırsatta yeni bir cephe açmaya sürdürür. Kemal’i yaralamak için ailesini ona karşı kullanır. Ancak Emir, yaktığı ateşin Kemal’de yaratacağı dönüşümden habersizdir. Kemal, en büyük düşmanını kendi silahıyla yaralamaya karar verir. Artık çözülmesi gereken tek sır “o gece” değildir. Emir’in bilinmeyen geçmişi de vardır.

Zeynep’in Ozan’la evliliğini kabul etmemeye kararlı olan Vildan, Zeynep’i hayatlarından çıkarmak için farklı bir yol dener. Vildan, Zeynep’in oğluyla evlenmesinin arkasındaki gerçek sebebe adım adım yaklaşır. Artık Zeynep için o villada her gün bıçak sırtında geçecektir.



Kemal, Emir’in hayatındaki en büyük sırrın peşine düştüğünde, yanında Nihan ve Zehir de olur. Kemallerin karşısına çıkan her iz, yeni ve daha büyük bir sırrın kapısını aralar. Emir Kemal’e diz çöktürdüğünü düşündüğü bir anda, Kemal’in yaratacağı deprem iki düşman arasındaki dengeleri baştan sona değiştirecektir.