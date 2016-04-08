Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin muhteşem evi

Uçankuş TV'deki "İki Kadın Arasında" programının haberine göre çift, Ezel dizisini kaleme alan Kerem Deren ile eşi Pınar Bulut'un Emirgan'daki iki katlı evine taşınacak.Boğaz manzarası ile göz dolduran villanın büyük bir de bahçesi bulunuyor.



Sinem Kobal, geçen yıl Levent'teki evinden Serenay Sarıkaya'nın Rumelihisarı'ndaki kirası 5 bin TL olan Boğaz manzaralı evine taşınmıştı. Evin dekorasyonu ile anne Nuray Kobal yakından ilgilenmişti.

ÜNLÜ İSİMLER BU EVLERDE YAŞIYOR



Her sabah Beykoz'dan Hadımköy'e işe giden eşi Okan Kurt, trafik çilesinden bıkınca ünlü şarkıcıyı Hadımköy'e taşınmaya ikna etti.



Ardından soluğu emlakçıda alan Kurt, bir yıllığına 20 bin liraya villa kiraladı



Hadımköy'e gitmek konusunda gönülsüz olan Akalın'ın, arkadaşlarına "Gitmek zorundayım. Okan'a söz verdim. Bir sene deneyeceğim" dediği öğrenildi.



Ayşe Tolga Çekmeköy'de bir site içinde yer alan dört katlı villasının kapılarını Instyle Home dergisine açtı.



Sağlıklı beslenme, bedensel arınma, kristal terapi, doğal şifa terapileri ve yoga ile de profesyonel olarak ilgilenen Tolga, aisha markasının yaratıcısı olarak, masaj ve vücut terapileri, Spa yöneticiliği, aromaterapi, holistik tıp, Doğu tıbbı ve estetisyenlik eğitimleri almış.



Bugün "Ayşe Tolga İyi Yaşam" projesini marka işbirlikleriyle pekiştiren Tolga, hayatının her alanında olduğu gibi evinde de bu felsefeyi uyguladığını anlatıyor.



2013 yılında taşındığı evinde beş yaşındaki kızı Can Yael ile birlikte iki kişilik bir yaşam düzeni kurmuş.

