Kenan İmirzalıoğlu'nun binası çöktü

Uzun bir süredir dizilerden ve filmlerden kazandığı paraları gayrimenkul sektöründe değerlendiren ve kısa süre içerisinde Cihangir'de 4 apartman diken Kenan İmirzalıoğlu, iddialara göre yaptığı gayrimenkul yatırımlarından 30 milyon liranın üzerinde bir servete konmuş.



Genellikle Beyoğlu tarafında bulunan eski evleri alarak restore eden ve bunları otele çeviren İmirzalıoğlu iddialar doğruysa son yatırımında zarara uğrayacak. Beyoğlu'ndan arkası arkasına gelen bina çökme haberlerinin başkahramanı bu kez oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu. İddialar doğruysa, geride bıraktığımız gün çöken beş katlı tarihi bina Kenan İmirzalıoğlu'na aitti ve satın aldığı binada restorasyon çalışmaları sürdürüyordu.

14 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu oturacakları evi seçti.



Uçankuş TV'deki "İki Kadın Arasında" programının haberine göre çift, Ezel dizisini kaleme alan Kerem Deren ile eşi Pınar Bulut'un Emirgan'daki iki katlı evine taşınacak.



Boğaz manzarası ile göz dolduran villanın büyük bir de bahçesi bulunuyor. Sinem Kobal, geçen yıl Levent'teki evinden Serenay Sarıkaya'nın Rumelihisarı'ndaki kirası 5 bin TL olan Boğaz manzaralı evine taşınmıştı. Evin dekorasyonu ile anne Nuray Kobal yakından ilgilenmişti.