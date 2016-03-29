Kim Kardashian seks kasetini kendisi mi sızdırdı?

Kardashian Dynasty (Kardashian Hanedanı) isimli yeni bir kitapta, Kim Kardashian'ın artık dünyaca ünlü olan kalçalarını meşhur eden seks kasedini Kim ile annesi Kris Jenner sızdırdı. 2003 yılında o dönemki sevgilisi rap yıldızı Ray J ile çektiği seks kasedini Vivid Entertainment isimli porno şirketine satan aile, buradan büyük bir gelir ve ün elde etti.



Kitapta, Kim'e porno sektörünü bir arkadaşının tavsiye ettiği belirtildi. Paris Hilton ve Kim Kardashian'ın ortak arkadaşı olan bu kişi, ünlü olmanın yolu olarak seks kasedi çekmeyi önerdi. Kim de bu fikir üzerine ailesiyle bir seks kasedi çekmeyi konuştu. Kitapta Kim'in annesi Kris Jenner'in de sızıntıdan sorumlu olduğu iddia edildi.



Vivid ile iletişim kuran yazar, bir seks kasedinin yayınlanması için iki tarafın da yazılı izni olması gerektiğini öğrendi ve bu nedenle Kardashian'ların fiyatta anlaşmaya varmadan asla böyle bir şeye izin vermeyeceğini, bu nedenle kaset sızıntısının arkasında Kardashian Hanedanı'nın olduğunu yazdı.