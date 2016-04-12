Kırgın Çiçekler'de Kutsi sürprizi

Son bölümüyle seyircileri ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler'in hayran kitlesi yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in yer aldığı Kırgın Çiçekler 42. yeni bölümü ile 18 Nisan 2016 Pazartesi akşamı Atv ekranlarında olacak.

Kırgın Çiçekler'in yeni bölümde ünlü sanatçı Kutsi diziye konuk oluyor ve eşsiz bir şarkıyı Meral'le birlikte seslendiriyor. Başladığı ilk günden bugüne büyük bir hayran kitlesi edinen dizi Kırgın Çiçekler'de olaylar yine bitmek bilmiyor.

Yayın tarihine 29 Haziran 2015'te başlayan bir dram, gençlik ve aile dizisi olan Kırgın Çiçekler 2 Ocak 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Vakfı En İyi Dram filmi ödülü almıştır.

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