Kırgın Çiçekler dizisine sürpriz oyuncu

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Hülya Gülşen, bundan böyle Kırgın Çiçekler dizisinin 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 41.bölümünden itibaren izleyici ile buluşacak.





Anne - Kız aynı dizide rol alacak

Dizide Kader karakterini canlandıran genç oyuncu Çağla Irmak'ın gerçek hayatta annesi olan Hülya Gülşen, canlandıracağı Nezihe karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek. Anne-Kız ilk defa Pazartesi günü yayınlanacak bölümde ekran karşısına geçecek.

İlgiyle izlenen dizinin kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker yer alıyor.