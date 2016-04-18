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Kısmetse Olur'da eve veda eden isim belli oldu

Kanal D'nin sevilen evlilik yarışma programı Kısmetse Olur'un 28. hafta finali dün akşam yayımlandı. Kısmetse Olur 17 Nisan Pazar elemesinde damatlar evinden Emre Ubeyli, gelinler evinden Seray Kurumuş'un ismi çıktı.

Kısmetse Olur'da eve veda eden isim belli oldu
Dün gece yapılan elemede 10 bin liralık çeki Eser West kazandığı için Seray Kurumuş elenen gelin adayı oldu. Seray Kurumuş Kısmetse Olur evine veda eden isim oldu.



KISMETSE OLUR DİLEK DEMİRCAN KİMDİR?
Kısmetse Olur evinde gelinler evinden elenen Seray Kurumuş'un yerine yeni gelin adayı Dilek Demircan oldu. Dilek Demircan Kısmetse Olur evinde Semih Kurtulmuş'a talip oldu.Semih Kurtulmuş da sarışın gelin adayını çok beğendi. Dilek Demircan ile Semih Kurtulmuş arasında önümüzdeki hafta yeni bir ilişki başlayacak gibi görünüyor.

KISMETSE OLUR GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Kısmetse Olur'da geçen hafta Nur Erkoç geçen hafta elenmişti. Nur Erkoç elendikten sonra eve üçüncü kez Daniela'nın dönmüş olması ise herkesi şaşırtmıştı.
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