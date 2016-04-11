Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri Cansu Dere

Yaklaşık 1 yıldır ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ çekimlerine bu yaz başlanacak yeni bir dizide rol alacak.Kıvanç Tatlıtuğ'a başrolde Cansu Dere'nin eşlik etmesi düşünülüyor. En son 'Muhteşem Yüzyıl'ın 6 bölümünde görünen Cansu Dere 2.5 yıldır ekranlarda yer almıyor.





Kıvanç'a ilk olarak Elçin Sangu'nun eşlik edeceği iddia edilmiş daha sonra Tatlıtuğ bu iddiaları yalanlamıştı.







Cansu Dere'nin hayatı

Cansu Dere ilk olarak 2003 yılında düzenlenen Miss Turkey adlı yarışma ile üçüncü olmuş, böylelikle Türkiye de tanınan bir model haline dönüşmüştür. Pek çok ünlü modelist ile çalışan Cansu Dere, eğitim amaçlı gittiği Paris'te de birçok fotoğrafçı ve marka ile çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra televizyon teklifleri almış, 2004 yılında Metro Palas adlı yapım ile televizyona da giriş yapmıştır. Alacakaranlık, Avrupa Yakası, Güz Yangını gibi yapıtlar da yer alan sanatçı, en büyük çıkışı da "Sıla ve Ezel" ile yakalamıştır. Ezel dizisinde ki Eşyan rolü herkes tarafından çok sevilmiştir. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi sinema filminde yer alan sanatçı, en son Muhteşem Yüzyıl adlı dizi de oynamıştır.

Mesleği

Oyuncu ve Model

Doğum Yeri (Nereli)

Ankara / Türkiye

Göz Rengi

Kahverengi

Doğal Saç Rengi

Koyu Kahve

Kilosu

58

Boyu

1.76 m veya 176 cm