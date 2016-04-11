Kıvanç Tatlıtuğ ve Gökhan Özoğuz abi kardeş olacak

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını konu alacak yeni filmi için kolları sıvadı. Müjde, "Barbaros Malta Şahini" adlı filminde rol alması için hem Kıvanç Tatlıtuğ hem de Gökhan Özoğuz'a teklif götürdü.









BARBAROS'A ÇOK BENZİYOR

Filmin ön hazırlıklarını yaparken verdiği bir röportajda Barbaros Hayreddin Paşa'ya benzerliği nedeniyle Gökhan Özoğuz'la çalışmak isteğini dile getiren yönetmen, şarkıcının partneri olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u istiyor. Müjde, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Barbaros Paşa, her kuşatmaya abisi Oruç Reis ile birlikte gitmiş. Filmde Kıvanç ve Gökhan'ı abi-kardeş yapacağım. Hangi yönetmen bu iki isimle çalışmak istemez ki? İkisini de tanıyorum, haberdarlar durumdan az çok. Teklifimi kabul ederlerse abi-kardeş olacaklar."





DEVAM FİLMİ DE ÇEKİLECEK



Barbaros rolü için Gökhan Özoğuz'dan başkası düşünmediğini de dile getiren ünlü yönetmen, "O Şimdi Asker filminden beri Gökhan'ın peşindeyim. Kaç yıl geçmiş, hâlâ bir film çekemedim. Bu filmle yılların acısını çıkartacağım. Çünkü Barbaros 2 de olacak. Seriye döndüreceğim bu filmi, ikinciyi de çekeceğim. Türklerin Karayip Korsanları gibi bir film olacak. Senaryo yakında tamamlanacak, hâlâ bitmedi" diye konuştu.





ORUÇ REİS: Kıvanç tatlıtuğ





BARBAROS: Gökhan Özoğuz