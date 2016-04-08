Levent Kırca'dan alacağından vazgeçti

Öldükten sonra 400 bin TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıkan ve çocuklarının reddi miras davası açtığı Levent Kırca hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ÜNLÜ İŞ ADAMI ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Usta oyuncunun 70 bin TL'ye yakın borcunun olduğu öğrenilen ünlü bir iş adamının alacağından feragat ettiği ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen bu iş adamının yaşananlardan rahatsızlık duyduğu ve usta oyuncudan alacağı paradan vazgeçtiği öğrenildi.

İZMİRLİ VATANDAŞ TALİP OLMUŞTU

Magazin basınına bomba gibi düşen konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan İzmirli Remzi Akdemir isimli şahıs, Levent Kırca'nın borcunu ödemek istediğini belirterek usta oyuncunun mirasına talip olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Kırca'nın oğlu Oğulcan, 'biz babamıza sahip çıkarız' diyerek Remzi Akdemir'in talebini kibarca reddetmişti.

OĞULCAN VE ÖZDEŞ SAHİP ÇIKMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından Levent Kırca'nın ilk eşinden Oğulcan ve Özdeş kardeşler babalarının mirasına sahip çıkma kararı almıştı.