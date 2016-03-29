Madonna'ya bir darbe daha

Madonna'nın evlat edindiği David Banda'nın babası Yohane Banda, oğlunun Madonna'nın yanında kalması konusunda endişelendiğini dile getirdi.





Annesi ve babasının 2008'de boşanmasının ardından, bugüne kadar annesiyle birlikte yaşamayı tercih eden 15 yaşındaki Rocco'nun geçtiğimiz yılbaşından bu yana babasında kalması ve annesinin yanına dönmeyi reddetmesi, Madonna ve eski eşi Guy Ritchie'nin arasını açmıştı. Madonna, oğlu Rocco için New York'ta, baba Guy Ritchie ise Londra'da velayet davası açmış ve davanın New York'ta devam etmesi Madonna'nın lehine işleyecek gibi yorumlar yapılmaya başlanmıştı.

BABA YOHANE BANDA: 'İKİ KARDEŞİN AYRILMASINI İSTEMİYORUM'

Velayet davası nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Madonna'ya bir yorum da evlat edindiği Afrikalı David Banda'nın babasından geldi. Mirror'un haberine göre 2006 yılında oğlunu daha iyi bir eğitim alması için Madonna'ya evlatlık veren baba Yohane, 'Madonna ve Guy arasındaki velayet savaşı beni büyük bir endişeye soktu. Kapalı kapılar arkasında neler yaşandığını bilmek istiyorum. Rocco neden annesinin yanına gitmek istemiyor ve babasında kalmak için ısrar ediyor? İki çocuk da bugüne kadar birbirine çok yakındı. Birlikte çok eğlenirlerdi. Ancak iki kardeşten biri New York'ta diğeri Londra'da kalınca durum farklı' dedi.

Madonna, David'i 2006 yılında henüz 6 aylıkken evlat edinmişti.

Rocco ve David bir arada. Babası, David'in abisinden ayrı yaşamasını istemiyor.

Madonna'nın hayat tarzının David için iyi bir örnek olmayacağını söyleyen babası, sözlerine şöyle devam etti: 'Madonna'nın Guy'dan boşandıktan sonraki hayat tarzına ilişkin duyduklarım şok edici. Bu kadar çok ve genç erkek arkadaşlarının olması bizim kültürümüzle bağdaşan bir şey değil. Biz birbirimize yakın bir aileyiz ve bu benim kabul edebileceğim bir durum değil.'

Rocco'nun velayetini babasının alması konusuna değinen Yohane Banda, 'Guy'ın Rocco'yu almasını istemiyorum. Çünkü bu durum David'le Rocco'yu ayırır. Guy hiçbir zaman David'le ilgilenmedi. David'i isteyen Madonna'ydı' yorumunda bulundu.

Madonna'nın Rebel Heart turnesine İngiliz basını 'Çöküş turnesi' adını vermiş durumda. Madonna'nın sahneye alkol ve sakinleştirici alarak çıktığı iddiaları, konserlerinden birinde sahneye çıkan bir seyircisinin göğsünü açması, konsere başlamadan önce seyircisini saatlerce bekletmesi gibi nedenlerle pek çok kişi ünlü şarkıcının artık kontrolden çıktığı görüşünde birleşiyor. Madonna'nın bu hali, oğlunun onu terk etmesi üzerine yaşadığı psikolojik yıkımla ilişkilendiriliyor.