Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Merve Sevi telefonunu karıştıran erkek arkadaşıyla tartıştı

Cihangir'de magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Merve Sevi, tuvalete gittiği sırada sevgilisinin cep telefonunu karıştırdığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Merve Sevi telefonunu karıştıran erkek arkadaşıyla tartıştı
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen başarılı ve güzel oyuncu Merve Sevi, sevgilisiyle birlikte Cihangir'de görüntülendi.

 
Bir kafede oturan sevgililer başlarda gayet keyifli bir sohbet yaparken her şey Merve Sevi'nin tuvalete gitmek için masadan kalkmasıyla başladı. Sevi, tuvalete gidince erkek arkadaşı, onun cep telefonunu alarak kurcalamaya başladı. Masaya dönen oyuncu, sevgilisinin "Sen ne yapmaya çalışıyorsun, beni çıldırtmak mı istiyorsun" sözleriyle şoke oldu.
 
"RİCA EDİYORUM BAĞIRARAK KONUŞMA"
Kısık sesle, "Lütfen rica ediyorum bağırarak konuşma, herkes bize bakıyor" diyen Sevi, erkek arkadaşının siniri geçmeyince taksiye binerek oradan uzaklaştı.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.