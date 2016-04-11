Merve Sevi telefonunu karıştıran erkek arkadaşıyla tartıştı

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen başarılı ve güzel oyuncu Merve Sevi, sevgilisiyle birlikte Cihangir'de görüntülendi.





Bir kafede oturan sevgililer başlarda gayet keyifli bir sohbet yaparken her şey Merve Sevi'nin tuvalete gitmek için masadan kalkmasıyla başladı. Sevi, tuvalete gidince erkek arkadaşı, onun cep telefonunu alarak kurcalamaya başladı. Masaya dönen oyuncu, sevgilisinin "Sen ne yapmaya çalışıyorsun, beni çıldırtmak mı istiyorsun" sözleriyle şoke oldu.

"RİCA EDİYORUM BAĞIRARAK KONUŞMA"

Kısık sesle, "Lütfen rica ediyorum bağırarak konuşma, herkes bize bakıyor" diyen Sevi, erkek arkadaşının siniri geçmeyince taksiye binerek oradan uzaklaştı.