Meryem Uzerli'den 2,5 milyon TL'lik reklam anlaşması

Uzerli, haziran ayında çekilecek Hopi reklam filmi için 2,5 milyon liraya anlaştı.



Reklam filminde ünlü oyuncuya, en son "Boynu Bükükler" dizisiyle ekrana gelen Ünal Yeter eşlik edecek.

'MERYEM UZERLİ'Yİ TAHTINDAN ETTİ'

Kiralık Aşk dizisiyle parlayan Elçin Sangu Türkiye'nin en sevdiği oyunculardan. Dizide kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Sangu dünyaca ünlü şampuan markasının bu yılki güzellik elçisi seçilmişti. Hatta sosyal medyada 'Elçin Sangu, Meryem Uzerli'yi tahtından etti' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.



Geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli ile çalışan firma, bu yıl Uzerli'den vazgeçerek Elçin Sangu ile anlaşmıştı. Elçin Sangu'nun bu reklam filminden ise 1 Milyon TL aldığı konuşulmuştu.