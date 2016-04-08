Meryem Uzerli'ye bir darbe daha

Daha önce reklam kampanyasında Tolga Çevik'le çalışan marka, ünlü oyuncuyla 2,5 milyon liraya anlaşmıştı.



Ancak Uzerli'nin alacağı bütçenin onayı, markanın yönetim kurulundan geçmedi. Bu gelişme üzerine haziran ayında çekimlerine başlanması planlanan reklamlarda ünlü oyuncu rol almayacak.





Başrolde olduğu "Gecenin Kraliçesi" dizisi ile umduğunu bulamayan Uzerli, oynadığı şampuan reklamını da Elçin Sangu'ya kaptırmıştı. "Kiralık Aşk"ta Defne karakterine hayat veren Sangu, reklam filminde rol almak için 1 milyon TL'ye anlaşmıştı.





Elçin Sangu'dan evlilik açıklaması

Kiralık aşk dizisinde başrolü Barış Arduç'la paylaşan güzel oyuncu Elçin Sangu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken'le ilgili açıklama yaptı.





Sevgilisi Yunus Özdiken ile alakalı olarak yöneltilen soruları da yanıtlayan Sangu, mutlu bir beraberliklerinin olduğunu fakat şu an evlilik düşünmediklerini söyledi. Yunus Özdiken ile 5 yıldır birlikte olan Elçin Sangu, sevgilisiyle fazla göz önünde olmuyor. İkili en son 5 ay önceki ödül töreninde görüntülenmişti.





Elçin Sangu daha önce şu dizilere rol aldı;

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011) - Jale

Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013) - Nehir

Bir Aşk Hikayesi (2013-2014) - Eda

Kurt Seyit ve Şura (2014) - Güzide

Sevdam Alabora (2015) - Zeynep

Kiralık Aşk (2015-) - Defne