Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kanbur öldürüldü

Olay, dün saat 20.30'da Şişli Fulya, Narçiçeği Sokak'ta bulunan Mimoza Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 'Mezdeke' dans ekibi üyesi Aynur Kanbur'a evinde 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti. Saldırı sonrasında Aynur Kanbur olay yerinde yaşamını yitirdi.



ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI

Kimliği belirsiz saldırgan ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



YAKINLARI VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kanbur'un cinayate kurban gittiğini öğrenen yakınları, sevenleri ve arkadaşları olay yerine akın etti. Abla Dilek Kıymış kız kardeşinin cenazesi evden çıkarılırken sinir krizleri geçirdi. Abla Kıymış ile ünlü oryantal Asena, Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere cenaze aracına konulan tabuta sarılarak uzun süre ağladı.



POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



ASENA TABUTA SARILDI

Mezdeke dans grubu üyelerinden Aynur Kanbur'un cinayate kurban gittiğini öğrenen yakınları ve arkadaşları olay yerine akın etti.

Akşam saatlerinde Şişli'deki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Haberi alan Kanbur'un yakınları ve sevenleri evin önüne akın etti. Abla Dilek Kıymış kız kardeşinin cenazesi evden çıkarılırken sinir krizleri geçirdi.

Dilek Kıymış ile ünlü dansöz Asena, Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere cenaze aracına konulan tabuta sarılarak ağladı.