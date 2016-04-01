Müjdat Gezen, Levent Kırca'nın miras haberlerine tepki

2015 yılında kaybettiğimiz usta oyuncu Levent Kırca, son zamanlarda miras haberleriyle gündemde… Çocuklarından Umut ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmesi İzmirli vatandaş Remzi Akdemir'i harekete geçirmişti. Çıkan haberlere usta oyuncunun dostu Müjdat Gezen de tepkisiz kalamadı ve 'dostumun ruhunu incitmeyin' diyerek sitem etti.

Dört çocuğu olan Kırca'nın çevresine ve bankalara 350-400 bin lira arasında borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Çocuklarının bu yüzden reddi mirasa başvurdukları konuşulmuştu. Dün ise İzmirli bir vatandaşın Levent Kırca'nın mirasını sahiplenmek istediği haberleri gündeme geldi.

Remzi Akdemir'in borçları sahiplenmek istediği haberleri çıktıktan sonra, Kırca ailesinden Akdemir'e ulaşan ilk isim Oğulcan Kırca oldu. Teşekkürlerini sunan Oğulcan Kırca; "Biz babamıza sahip çıkıyoruz" diyerek, Akdemir'i dolandırılma ihtimaline karşı uyardı.



MÜJDAT GEZEN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Bu gelişmeler yaşanırken, sanat camiasından da Levent Kırca'ya sürpriz bir destek geldi. Aynı zamanda Kırca'nın çok yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in yaşanan bu gelişmelerden rahatsız olduğu ve "Arkadaşımın ruhunu incitecek hadiseler yaşanıyor. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.