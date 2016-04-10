Murat Boz kuaför çıkışı görüntü vermedi

Yakışıklı popçu Murat Boz, önceki gün geldiği Etiler'deki kuaföründe kaçış planları yaptı.





KİMSE ANLAM VEREMEDİ





Etiler'deki kuaföründe dışarıda magazin basının beklediğin öğrenen Murat Boz, aracını arka sokakta bekleterek başka bir araç ile kuaförü terk etmek istedi. Basın mensuplarını atlatmayan çalışan Boz'un planları bozuldu. 500 metre ileride kendi aracını beklerken görüntülenen Boz, eli ile yüzünü gizleyerek görüntü vermek istemedi.

Moralinin bozulduğu görülen popçunun neden böyle bir şey yapmaya çalıştığına ise bir anlama verilemedi.