Nihal Candan Survivor sonrası ilk kez konuştu

Nihal Candan Survivor ada konseyinde elenen isim olarak adı açıklanınca çok üzüldü. Veda ederken şunları söyledi;

- 'Survivor yaşamam gereken bir deneyimdi. yapmam gerekenler listesinde baştaydı. Gönül isterdi ki burdan kızgınlık ve kırgırlıkla ayrılmayayım hepsiyle vedalaşayım ama öyle olmadı. Buraya kadarmış"

Nihal Candan vedası sırasında sadece 3 kişiye sarılırken diğer 3 kişiyi koyduğu tepkiyle şoke etti. Nihal'in sarılarak vedalaştığı kişiler Gizem Memiç, Efecan ve Zafer oldu.