Nihal Candan Survivor sonrası ilk kez konuştu

Nihal Candan Survivor ada konseyinde elenen isim olarak adı açıklanınca çok üzüldü. Veda ederken şunları söyledi;

- 'Survivor yaşamam gereken bir deneyimdi. yapmam gerekenler listesinde baştaydı. Gönül isterdi ki burdan kızgınlık ve kırgırlıkla ayrılmayayım hepsiyle vedalaşayım ama öyle olmadı. Buraya kadarmış"

Nihal Candan vedası sırasında sadece 3 kişiye sarılırken diğer 3 kişiyi koyduğu tepkiyle şoke etti. Nihal'in sarılarak vedalaştığı kişiler Gizem Memiç, Efecan ve Zafer oldu.

Serkay Tütüncü, Damla Can ve İbrahim Giydirir kendileriyle de vedalaşmasını beklediler. Ancak Nihal Can onlara da Semih Öztürk muamelesi çekip veda etmeden gitti.Nihal Candan Kimdir?19 yaşında olan yarışmacı Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Yapılan röportajlarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini ifade eden Candan, her ay 1000 TL'yi alışverişe ayırdığını ifade etmektedir. İşte benim stilim programından Survivor'a transfer olan isim, işte benim stilimde en çok gerginlik oluşturan isimdi. Sürekli diğer yarışmacılarla sert tartışmalar yaşayan Nihal, 11. haftada elenerek yarışmadan gitmişti. Fİziksel özelliklerine bakıldığında, 1,65 metre boyunda olan yarışmacı, 56 kiloya sahip. Tabi Survivor'da aç kaldıkça bu kilodan daha da aşağıya ineceği tahmin ediliyor