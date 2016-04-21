Nihat Doğan ve Derya Büyükuncu davasında karar verildi

Eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu özel bir televizyon kanalında yayımlanan yarışma programı Survivor'daki şampiyonluğunun ardından türkücü Nihat Doğan'ın, Twitter hesabından kendisini hedef alan sözler paylaştığını belirterek ünlü sanatçıya 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.







İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dört yıl önce açılan davada Nihat Doğan, Derya Büyükuncu'ya yönelik "Bencil sünepe, Amerikalı çakma kovboy, Milli formayı satmış, dansta yarışmış, sahtekar dolandırıcı, okul yaptırıp milleti dolandıracaksın, adada biliyordum nasıl yalancı olduğunu" şeklindeki sözlerinden dolayı 6 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.













Nihat Doğan mahkemenin kararını temyiz edince Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ünlü türkücü aleyhine verilen mahkeme kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında "Davalının bu sözleri eleştiri mahiyetinde olup kişilik haklarına saldırı teşkil edecek nitelikte değildir. Bu sözler davalının değer yargısını içermektedir" denildi. Dava yeniden görülecek.

Derya Büyükuncu, 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştu.