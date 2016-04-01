Nihat Hatipoğlu'ndan izleyicisine kapanma yanıtı

ATV ekranlarında izleyiciden gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na ilginç sorular yöneltilmeye devam ediyor.



"ADAMI DİNDEN ÇIKARTIR"

Programa telefonla bağlanan kadın izlecilerinden birinin "Yeni kapandım. Eşim istemiyordu. O istemediği için ben hala diretiyorum. Günaha giriyor muyum sizce?" sorusuna yanıt veren Nihat Hatipoğlu, "Eşinin o konuda kendini düzeltmesi lazım. Bir kadın başını örtmeyebilir. O ayrı mesele. Fakat birinin örtmeye karşı örtmesi çok tehlikeli. Örtmeyen günahkardır. Ama örtüye düşmanlık etmesi adamı dinden çıkartır. Mahşerdeki en kötü hasımlık Allah'la olan hasımlıktır" ifadelerine yer verdi.