Numan Kurtulmuş: Diriliş'ten Replikler Kullanıyorum

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Medya Oscarları Ödülleri Töreni, Ankara Rixos Otel'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve pek çok tanınmış ismin yer aldığı törende medya ödülleri sahiplerine ulaştı.

NUMAN KURTULMUŞ: DİZİDEN REPLİKLER KULLANIYORUM

Ödülleri takdim etmek üzere kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularına ve dizinin senaristi Mehmet Bozdağ'a En İyi Dizi Ödülünü takdim ederken "Kötü bir televizyon izleyicisiyim. Ama denk getirirsem çarşamba akşamları Diriliş'i izlemeye özel önem veriyorum. Çok güzel, başarılı bir dizi. Arkadaşlarımızın hem oyunculuk hem senaryonun gücü gerçekten takdire şayan. Şunu da açıkça söyleyeyim bazen siyasi konuşmalar içerisinde de Diriliş'ten bazı replikleri kullanmıyor değilim. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, hepinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.