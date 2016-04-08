Nur Cennet Uçar yanlış iğne mağduru oldu

Nur Cennet, O Ses Türkiye'ye 2.kez katıldığında 4 jüriyi de döndürmeyi başarmıştı.

Uçar, iğne nedeniyle bacağında çürük oluştuğu ve bu nedenle yürüme güçlüğü çektiği iddia etti. Bu durumdan kurtulmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde operasyon geçiren Nur Cennet Uçar, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini söyledi. Mersin Erdemli Devlet Hastanesi yetkilileri olayın soruşturma aşamasında olduğunu ve bu nedenle herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Nur Cennet Uçar 22 yaşında, Kayserili. O Ses Türkiye'ye Mersin'den katılmıştı, solistlik yapıyor.. Kendisini en güzel ifade ettiği şeyin müzik olduğunu söylemişti. Elemede Ebru Gündeş'ten Kızıl Mavi şarkısını söylemişti. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise'yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine kaba davranmasıyla dikkat çekmiş, jüriden ve Acun Ilıcalı'dan tepki aldıktan sonra diskalifiye edilmişti.