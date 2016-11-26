Nurseli İdiz taksiciyi şoke etti

Sabah kuşağunda yayınlanan evlilik programları hakkında konuşan İdiz, "Ne kadar çok kavga çıkarsa o kadar çok reyting alınıyor. Evlilik programlarındaki seviyeyi düşük buluyorum" dedi.



"TAKSİCİ ŞOKA GİRDİ"



Ünlü oyuncu, taksiyle yaptığı şehir dışı yolculukları anlatarak, "Can hocaya kızdım. Erzincan turnesinden İstanbul’a (yaklaşık 1100 km) taksiyle geri döndüm. Taksici şoka girdi" dedi. Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz ise annesinin kendisini taksiden arayıp "iyi geceler Elif'ciğim. Yaklaşık 12 saate oradayım. Biber dolması pişir. Taksici beyfendi de yorgun olur, adamcağıza yemek yedirip Erzican'a öyle geri göndeririz. Bu arada kapıya da 3 bin TL indir" dediğini taklidini yaparak anlattı.



"NİŞANTAŞI'NA NASIL DENİZ TAKSİ GÖNDERELİM?"



Elif İdiz, Nurseli İdiz’in gece yarısı Burgazada’ya gitme krizine tutulup deniz taksiyi aramasını annesinin taklidini yaparak anlattı. Annesinin konuşmalarını "İyi geceler. Ben Nurseli İdiz. Nasılsınız? Ben bir deniz taksi rica ediyorum" cümleleriyle aktaran İdiz, annesinin, “Nişantaşı’na nasıl deniz taksi gönderelim?" diyen taksiciye “Fatih gemileri karadan sürüklemedi mi?” diye cevap verdiğini açıkladı.