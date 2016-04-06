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Öykü Gürman, boşanma iddiasını cevapsız bıraktı

Geçen yıl evlendiği Yavuz Bingöl’le boşanmanın eşiğine gelen Öykü Gürman, önceki gün “Ölü Ozanlar Derneği” oyununun galasında, kendisini sıkıştıran gazetecilere cevap vermedi, eşine “Hiç konuşmadım, ama çok sıkıştırdılar” diye mesaj attığı görüldü.

Öykü Gürman, boşanma iddiasını cevapsız bıraktı
Sessizliğini koruyor
 
Galanın yapıldığı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ne girişte, muhabirler tarafından boşanma haberleriyle ilgili soru yağmuruna tutulan Öykü Gürman, tüm ısrarlara rağmen sessizliğini korudu. Salona girer girmez de telefonuna sarıldı.
 
 
Telefonla rapor verdi
 
Öykü Gürman’ın fihristinde Yavuz olarak kayıtlı olan eşine “Hiç konuşmadım, ama çok sıkıştırdılar” diye mesaj attığı görüldü.
 
Gürman, oyunun çıkışında da gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Çift hakkında geçen hafta boşanacakları haberleri çıkmış, iki taraf da açıklama yapmamıştı. 
 
Öykü Gürman’ın artık alyans takmadığı görüldü. 
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