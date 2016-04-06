Öykü Gürman, boşanma iddiasını cevapsız bıraktı

Sessizliğini koruyor

Galanın yapıldığı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’ne girişte, muhabirler tarafından boşanma haberleriyle ilgili soru yağmuruna tutulan Öykü Gürman, tüm ısrarlara rağmen sessizliğini korudu. Salona girer girmez de telefonuna sarıldı.

Telefonla rapor verdi

Öykü Gürman’ın fihristinde Yavuz olarak kayıtlı olan eşine “Hiç konuşmadım, ama çok sıkıştırdılar” diye mesaj attığı görüldü.

Gürman, oyunun çıkışında da gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Çift hakkında geçen hafta boşanacakları haberleri çıkmış, iki taraf da açıklama yapmamıştı.

Öykü Gürman’ın artık alyans takmadığı görüldü.