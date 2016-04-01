Özge Özpirinçci yaş gününü dostlarıyla kutladı

Ekranların sevilen oyuncularından Özge Özpirinçci 30 oldu. Yeni yaşını başta sevgilisi Burak Yamantürk olmak üzere yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayan ünlü oyuncu partiden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.



Hazırlanan sürpriz doğum günü karşısında duygulanan Özpririnçci bütün arkadaşlarına teşekkür edip şu notu paylaştı:



Sana hala kendini 18 hissettiren dostların olduktan sonra 30'lar vız gelir tırıs gider! Şehir dışı set dönüşü eve apar topar girdiğimde beni muhteşem bir sürprizle karşıladılar! Zaten yaslanmak da bu değil mi... Sevdiklerinle geçirmiş olduğun günlere şükrederken daha çoklarını umut etmek... Beni bana çok güzel hissettiriyorsunuz asıl siz iyi ki varsınız!







