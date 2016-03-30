Pınar Altuğ kızı Su'ya koyduğu yasakları anlattı

"Su'nun kulakları delik değil. Anne ve babası olarak uzun süğre daha buna izin vermeyeceğiz."

"Makyaj da yasak. Çocuklar için üretilmiş içinde kozmetik olmayan malzemelerle evde makyaj yapıyor ama dışarı çıkmak yasak. Evde eğlenmek için makyaj yapılabilir, sokakta makyajla gezmek için çok erken. Daha 7 yaşında...Biz katıyız bu konularda. Bana göre her şey yaşında yapılmalı.",

"Tırnağıma ilk parlatıcıyı 14 yaşında sürdüm. Eksilmedim. Şimdi istediğim renk ojeyi sürüyorum. İstediğim gibi makyaj yapıyorum. Kulağımda 4 tane delik de var ama her şey yaşında güzel. Ben öyle gördüm, kızımı da öyle yetiştiriyorum. Çocuk çocuk gibi yaşamalı."



