Poyraz Karayel'de büyük sır ortaya çıkıyor

Kanal D'de başrollerini İlker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel dizisi 51. bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Poyraz Karayel'in yeni bölümünde bu hafta, Bahri'nin torunu hakkındaki sırrı öğrenmesi ortalığı karıştıracak. Bahri Sadreddin'i ve Songül'ü evden kovar. Sadreddin ise tüm bu olanlardan Poyraz'ı suçlamaktadır, Poyraz'ın tüm bunları bile bile yaptığını iddia etmektedir.



Sadreddin'in Bahrilerden uzaklaşması Neşet ve adamları için kaçırılmayacak bir fırsattır. Peki Sadreddin bu oyuna gelecek midir?



Bu arada Poyraz'ın Begüm-Sadreddin ilişkisini öğrenmesi Sadreddin-Poyraz düşmanlığını bir üst boyuta taşır. Tüm bu gerginlikler Neşet'in tam istediği şeydir. Poyraz'la Ayşegül'ün arasını açmak için adım adım ilerlemektedir. Üstelik Ayşegül'ün hayatına girmek için çok tehlikeli bir planı daha vardır.