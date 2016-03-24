Prens William Jecca Craig'in düğününe katılacak

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Prens William şu sıralar medyanın ilgi odağında. Bunun nedeni de yıllar önce romantik bir ilişki yaşadığı Jecca Craig'in düğünü için eşi Kate Middleton ve çocukları Prens George ile Prenses Charlotte'u evde bırakıp Kenya'ya gitmiş olması.



Prens William'a bu seyahatinde üç tane koruma görevlisi polisten başka kimse eşlik etmiyor.





Bugün Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile görüşen Prens William yarın da eski sevgilisi Jecca Craig'in Lewa'da yapılacak düğün törenine katılacak. Tören, Craig'in ailesinin geniş bir araziye yayılan çiftliğinde yapılacak. Prens William Jecca Craig'in ailesini lise öğrencisi olduğu yıllardan bu yana tanıyor.





Prens, 2008 yılında da kendi kuzeninin düğünü yerine Jecca'nın ağabeyi Batian'ın düğününe gitmişti. Prens William'a o dönemde kız arkadaşı olan Kate Middleton bu törende de eşlik etmemişti.





Öte yandan düğünün yapılacağı Lewa bölgesinin Prens Wililam için ayrı bir önemi var. Çünkü Prens, Kate Middleton'a Kenya ziyareti sırasında tam da bu bölgede evlenme teklif etmişti.