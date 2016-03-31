Rıza Esendemir ALEM FM'den ayrıldı

Ünlü radyocu Rıza Esendemir, A-Rıza Show programının bittiğini sosyal medyadan duyurdu.

Rıza Esendemir ‎@rizaesendemir:

Alem FM le bugün yolları ayırdık.Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.Yeni frekansımızda görüşmek üzere. #arızashow

11:19 - 30 Mart 2016

İkinci bir şans verdikleri evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırarak gündem olan İrem Derici ve Rıza Esendemir, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmıştı.





Esendemir, boşandıkları gün İrem Derici'nin doğum gününü kutlayan bir mesaj yayınlamıştı.

AYRILMA SEBEBLERİ GERÇEKTEN 'MONT' MU?



Ünlü şarkıcı İrem Derici, 2 yıldır evli olduğu Rıza Esendemir ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırarak boşanmıştı.

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Geride bıraktığımız hafta kısa süre önce barıştığı eşi Rıza Esendemir ile ayrılma kararı alan İrem Derici önceki gün City's AVM'de görüntülenmişti.

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Eşinden ayrılma sebebi olarak 'mont kavgası'nın gösterildiği İrem Derici'ye magazin muhabirleri tarafından 'Boşanma sebebi gerçekten mont mu?' sorusu yöneltilince, Derici soruya sinirlenmiş ve "Salak salak işler bunlar" demekle yetinmişti.