Şafak Sezer hayranını kovaladı

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta İstinye'deki bir alışveriş merkezinin içindeki kafede meydana gelen olayda Sezer, yanına gelen bir hayranının yaptığı şakayla adeta çılgına döndü.





Oyuncu, masasına yaklaşan kişinin "Şafak Bey beni tanımadınız mı? Ben reklamcıyım" demesi üzerine "Hayır çıkaramadım" karşılığını verdi. Şakayı sürdüren hayranı oyuncunun bağırmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Hayranını kovalayan Sezer'i arkadaşları yatıştırdı.

Komedyen daha önce sette bir kameramanın kulak zarını patlattığı için hakim önüne çıkmıştı.