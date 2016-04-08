Şahan Gökbakar'dan yürek burkan paylaşım

Son günlerde artan terör olayları ve peş peşe gelen şehit haberlerinden etkilenen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Komedyen Şahan Gökbakar, babası şehit olan çocuğunun fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: 'Ah minik kuzum! İçim parçalanıyor... Şehit babasının arkasından 'Baba' diye bağırıyor... Sen ve senin gibi kuzuları babasız bırakanlar, acıların en büyüklerini çeker inşallah... Allah yardımcın olsun minik adam... Bu ülkeye hizmet etmek için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi Allah korusun! Tüm şehit polis ve askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum...'