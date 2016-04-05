Şahan Gökbakar davayı kazandı

Mahkeme, Gökbakar kardeşleri mağdur ettiği iddia edilen sanıklardan Tiglon firmasının sahibi Murat Akdilek'i, "Güveni kötüye kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise beraat etti.



"TİCARİ İLİŞKİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celseye şikayetçiler Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar ile tutuksuz yargılanan sanıklar Murat Akdilek, Mustafa Şahan, Banu Torun, Nilgün Özlem Abalı ve Selim Efe Teoman katılmadılar. Savcı Mehmet Bahadır esas hakkındaki mütalaasında, sanık Murat Akdilek'in şikayetçilerle arasındaki ticari ilişkinin gereğini yerine getirmediğini belirterek "Güveni kötüye kullanmak" suçundan 7 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, diğer sanıkların ise beraatlerini istedi.

"TÜM SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

Gökbakar kardeşlerin avukatları, tüm sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını talep ettiler. Beraatları istenen sanıkların avukatları, savcının mütalaasına katıldıklarını söylediler. Sanık Murat Akdilek'in avukatı ise müvekkilinin 10 milyon 700 bin liralık ödeme yaptığını, ancak iflas ettiği için çekleri ödeyemediğini ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Murat Akdilek'i "Güveni kötüye kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.