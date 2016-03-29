Şarkıcı Niran Ünsal'a hapis istemi

Şarkıcı Niran Ünsal, Twitter hesabından atılan, "Duygu Çetinkaya 2014 fuhuş operasyonunda yakalandı" şeklindeki mesaj nedeniyle hakkında açılan davada ifade verdi.



Olay günü katıldığı televizyon programında telefonunu menajeri Murat Başaran'a bıraktığını, kendisinin Çetinkaya tarafından hakarete maruz kaldığı sırada menajerinin kendisini koruma içgüdüsüyle söz konusu mesajları yazdığını, bu durumdan sonradan haberdar olduğunu kaydetti. Yurtdışında olduğu için savcılıkta ifade veremeyen menajerinin İstanbul'da olduğunu ve tanık olarak dinletmek istediğini kaydeden ünlü sanatçının talebi üzerine mahkeme, davayı erteledi. Ünsal hakkında "sözlü veya yazılı görüntü ile hakaret" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.