Saruhan Hünel iddialara yanıt verdi

"BEN BU HANIMI CAMİDE TANIMADIM"

-Ben bu arkadaşla camide tanışmadım. Örtülü değildi. Benimle çektirdiği ilk fotoğrafta da dekolteliydi. Ben o insanı öyle tanıdım.

Benim eski eşim de dekolte giyerdi. Ben onu bu şekilde tanıdığım için neresine müdahale edeyim? Niye müdahale edeyim? 30 yaşının üstünde bir hanım.

- Ülke bu haldeyken bunları konuşuyor olmak içimi sızlatıyor. Havaya atılan bir lafın üzerine konuşmak neden?26 senedir bu sektördeyim. Karıncayı incitmiş bir insan değilim. Olsa çıkardı.

Saruhan Hünel'den dayak açıklaması



"DELİLLERİM VAR"

- Eğer bu şekilde çıkmasaydı Kelebek'in üst sayfasında hangi röportajı ile yer alabilirdi? Sebep tamamen ayrılmak isteği.

- Dava açılırsa mahkemeye suncağım delillerim var, şu an soruşturma aşamasında. Ona olmadığını, ilişkimizin yürümediğini söylediğim için bunlar yaşandı.

- Bütün basındaki arkadaşlarının gücünü kullandı hem de 'Kadına Şiddet'e hayır' haftasında.



Saruhan Hünel’e koruma verildi

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

- Aynı dönemde Rus uçağı düşürüldü. Benim kadar haber olmadı.

- Mahkemeye sunduğu raporlar adli tıpa gitti. Sonuç bekliyorum. Sürpriz bir sonuç çıkarsa şaşırmayacağım.

- Böyle bir zamanda bunlarla gündeme geldiğim için çok özür diliyorum. Her şeyin üzerine yemin ederim bu kadınla böyle bir temasım olmadı. Olamaz da, neden olsun?

Edda Sönmez, yaşadığı şiddeti Cengiz Semercioğlu'na anlattı



"FRANSIZ VATANDAŞI DEĞİL"

- Bana kimse telefon açıp, senin için böyle diyorlar sen ne diyorsun denmedi. Benim cevabım sorulmadı bile.

- İlk röportajında sebep olarak 'Pascal ile olan durumu' söyledi, ikinci röportajında sebep olarak 'benden 200 bin TL istedi vermedim diye böyle oldu' dedi.

- İsmi Eda Sönmez ama kendine Edda dedirttiriyor. Fransız vatandaşı olduğunu iddia ediyor, o da gerçek değil.