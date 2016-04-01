Savaş Ay'ın kızı Sanem Dolun Ay, miras davasını kazandı

Yaptığı başarılı haberlerle anılan merhum gazeteci Savaş Ay, 15 yıl hazırlattığı vasiyetnameyle tüm mirasını oğlu Can Ay'a bırakmıştı. Sanem Dolun Ay'ın, babası Savaş Ay'ın kendisine hiç bir şey bırakmaması üzerine geçen yıl açtığı vasiyetnamenin iptali davası sonuçlandı.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında emekli noter Mithat Günay Yazgıç (75) tanık olarak dinlendi. Bakırköy eski 25 Noteri olduğunu ve emekli olmadan yaklaşık 12 yıl önce bu vasiyeti hazırladığını belirten tanık Yazgıç, Savaş Ay'ın vasiyetnamesini çok iyi hatırladığını söyledi.

"VASİYETNAME İÇERİĞİ ADETA BAŞKA BİR MİRASÇIYA KALMASIN KAYGISIYLA DÜZENLENMİŞ GİBİYDİ"

Tanık Yazgıç, "Kendisi telefonla bana ulaşarak vasiyetnamenin düzenlenmesini istedi. Vasiyetnameyi düzenledikten sonra eksik olan kısımların, düzeltilmesi gereken yerlerin kırmızı kalemle işaretlenmesi için imza yetkisi olan Eylem Hanım'ı, Savaş Ay'ın ofisine gönderdim. Ancak geri geldiğinde vasiyetnamenin imzalanmış olduğunu gördüm. Hatta çalışanıma da kızdım. Daha sonra vasiyetnameyi alarak tekrar Savaş Ay'ın ofisine gittim. İmzaladığı vasiyetnamenin altına ismini yazmasını istedim. Kendisi bir taraftan bana söylenirken bir taraftan ismini yazdı. Vasiyetname bu şekilde düzenlendi. Vasiyetnamenin tek lehtarı vardı o da kendisinin oğluydu. İsmini hatırlamıyorum. Vasiyetname içeriği adeta başka bir mirasçıya kalmasın, devlete kalmasın kaygısıyla düzenlenmiş gibiydi" diye konuştu.





MİRASTAN PAY SAHİBİ OLDU

Duruşmaya katılan Sanem Ay'ın avukatı açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Delillerin toplandığına kanaat getiren mahkeme, Sanem Dolun Ay'ın açtığı davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, Bakırköy 25. Noterliği tarafından 30 Kasım 2001 tarihinde hazırlanan vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Sanem Dolun Ay da böylece mirastan pay alma hakkı elde etmiş oldu.

BÜTÜN MAL VARLIĞINI OĞLUNA BIRAKMIŞTI

Bakırköy 25.Noterliği tarafından hazırlanan vasiyetnamede Savaş Ay'ın mirası şöyle: Beşiktaş Levent'te 16 bin 105 metrekare yüzölçümlü 12 blok 322 bağımsız bölümlü kargir apartmanın D blokta yer alan dubleks mesken. Muğla ili Bodrum ilçesi Kızılağaç Köyü Torba Dingilbükü mevkiinde 895 metrekarelik arsa üzerindeki 1/3 arsa paylı dubleks mesken. Muğla Bodrum İslamhaneleri Köyü mevkiinde dubleks mesken. İstanbul Fatih'te iki daire. Saat Film Yayıncılık Eğitim Organizasyon Turizm Sanayi Ltd.Şti'nde yüzde 51'lik hisse.1995 model cip. İki adet deniz motoru. Banka ve finans kuruluşlarında döviz, TL ve mevduat, fon hesapları.

Savaş Ay vasiyetinde "Sağlığımda sınırsız sevgisi ve saygısıyla kötü günlerimde hep yanımda olan, varlığıyla yaşama arzu ve sevincimin kaynağı oğlum Can Ay'a kalmasını vasiyet ediyorum" demişti.