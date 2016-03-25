Seda Sayan pizza firmasına dava açtı

Oğluyla birlikte oynadığı reklamda bir kola firmasının da reklamı yapılınca, Seda Sayan izni ve bilgisi olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Sayan, pizza ve kola şirketlerinden 110 bin liralık tazminat istedi.



Seda Sayan, 3 ay önce oğlu Oğulcan Engin'le birlikte Pizza reklamlarında oynadı. Taraflar arasında yapılan sözleşme kapsamında 2 adet uzun televizyon reklam filmi ve 5 adet kısa reklam filmi çekildi. Çekimleri tamamlanan ve televizyonlarda yayınlanmaya başlayan son pizza reklam filminde, Seda Sayan'ın izni ve bilgisi olmadan büyük bir kola firmasının da reklamı yapıldı.







'İSMİM ZARAR GÖRDÜ'

Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirdiği 'Seda Sayan' markasının zarar gördüğünü ve kola reklamı için kendisinden izin alınmadığını iddia eden Sayan da reklamlarında oynadığı pizza şirketiyle kola firmasına İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 110 bin liralık tazminat davası açtı. Reklamın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyen Seda Sayan, iki davalı şirketin haksız tecavüzden kaynaklanan kazançlarından da pay istedi. Sayan'ın avukatı Altın Mimir dava dilekçesinde, "Reklam kampanyasının değerinin tespiti ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat ile davalıların haksız tecavüzden kaynaklanan kazançlarının da Sayan'a ödenmesini talepediyoruz" ifadesini kullandı.

'HAKKIMI BIRAKMAM'

Kadırgalı lakabıyla anılan Seda Sayan, oynadığı reklam filminde ikinci bir ürünün gizlice tanıtılmasını mahkemeye taşımış oldu. Bu sayede haksız bir kazanç elde edildiğini ileri süren Sayan'ın avukatı, elde edilen kazançlardan pay verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Davanın sonucu merakla bekleniyor.