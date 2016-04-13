Semih Öztürk Survivor'dan diskalifiye edildi mi?

ADADA ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANIYOR

Acun Ilıcalı, Semih ve Zafer arasında yaşanan olayın ardından adada acil durum konseyinin toplanacağını söyledi.Survivor 2016′da gönüllüler takımında büyük bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı sadece duyduğunu ve yaşanan olayı görmediğini, kamera kayıtlarını inceleyeceklerini ve buna göre karar vereceklerini söyledi. Dominik'te gönüllüler adası zaten başladığı günden bu yana çok gergindi ve her an olayların olmasına gebeydi. Survivor Semih diskalifiye edilecek mi? Survivor Zafer diskalifiye edilecek mi? sorularının cevabı bu akşam yapılacak acil durum konseyinde bulacak.Gönüllüler takımının bu iki yarışmacısının Ada konseyinden hemen önce büyük bir tartışma yaşadıkları ve kavga ettikleri iddia edilirken Acun Ilıcalı durumu olmasını yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz bir şeydi açıklamasını yaptı. Bu konseyde Semih Öztürk ve Zafer ayrı ayrı yerlerde tutulurken konseye katılmadılar. Olayların tam anlaşılması ve sonrasında kararın verilmesini bekleyecek olan yarışmacıların nasıl bir tartışma yaşadıkları, büyük bir kavga olup olmadığı, küfür vb. şeylerin olup olmadığı merak konusu oldu.





ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Acun Medya ve prodüksiyondan şu ana kadar Survivor Semih ve Zafer arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yapılmazken ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı'nın olayın hiç istenmeyen bir olay olduğu, bir karar verileceği, yarışmacıların bir arada durmasının bile sakıncalı bulunduğu yönündeki açıklamaları herkesi merakta bıraktı. Adada büyük bir kavga yaşanıp yaşanmadığı kavgada herhangi bir yaralanma olup olmadığı da izleyicilerin merak ettiği konular arasında.





SEMİH ZAFER KAVGASI NEDİR? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı Semih Öztürk ve Zafer Mete hakkındaki gelişmeleri şöyle açıkladı;

-"Hiç tasvip edemeyeceğimiz ve olmaması için çok çaba gösterdiğimiz bir olay yaşandı. Semih ve Zafer arasında. Şu anda Semih ve Zafer burda değil. Şu anda görüntüleri izleme şansımız olmadı. Malesef çok yorumda yapamıyorum. Oturup görüntülere bakılıp bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Tek söyleyebileceğimiz bu akşam ikisi de sizinle olmayacak iki ayrı yerde olacaklar. Yarın görüntüleri seyredip ona göre bir karara varacağız. O kararı da acil durum konseyi yapıp orda size açıklarız. Hiç tasvip etmediğimiz bir gerilim vardı malefef bu gerilim başka bir boyuta geçti. Size verebileceğim bilgi şu anda bu kadar. Yarın akşam acil durum konseyi olacak. Görüntüler izleyip kararımızı verip size açıklayacağız. Şuandaki durum hemen karar verebileceğimiz durum değil'.

İŞTE BU HAFTANIN OY SIRALAMASI



1-Tuğba Özay

2- Ezgi

3- Yattara

4-Yunus Günçe

5- Nagihan Karadere

6- Mehmet Özyay

ACİL DURUM ADA KONSEYİ YAPILACAK

Bu akşam konunun detaylarıyla anlatılacağı ve izleyicilerin aydınlatılacağı aynı zamanda Survivor ekibi tarafından alınan kararların da açıklanıp uygulanacağı bir ada konseyi yapılacak. Konseyde çıkacak kararlarda, uyarı cezası, adadan gönderme, yarışlardan men ve diskalifiye gibi cezalar gelebilir.

Olayların ardından sosyal medyada Semih Öztürk'e destek mesajları yağdı: