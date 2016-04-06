Serdar Ortaç'tan Tarkan'a gönderme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Yürüyüşe çıkan çift, bir kafede mola verip kahve aldı. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken ikili, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Gazetecilerin Tarkan'ın 'Ahde Vefa' albümünü sorması üzerine ünlü popçu, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

'YENİ ŞARKILARI SEVİYORUM'

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğan Serdar Ortaç, ilk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, bir çok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

Megastar'ın albümünü dinlemediğini ama çok iyi olduğunu duyduğunu söyleyen şarkıcı, "Ben sanat müziği albümü yapmayı düşünmüyorum. Çünkü yeni şarkıları seviyorum. Devamlı üreten biri olduğum için yenilikçilikten yanayım. Denizde kum bende şarkı" diyerek meslektaşına taş attı.Serdar Ortaç Kimdir?