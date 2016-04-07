Serpil Örümcer'den 'Zuhal Topal bana para verdi' iddiası

Eskilerin unutulmaz Yeşilçam yıldızlarından Serpil Örümcer, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

ZUHAL TOPAL'I ZORA SOKACAK İTİRAF

FOX TV ekranlarında yayınlanan izdivaç programından kendisine izdivaç adayı olması için 2 bin lira para teklif edildiğini belirten Örümcer, anlattıklarıyla Zuhal Topal'ı zor durumda bırakacak.

"BANA TALİP OLAN ADAM EVLİ ÇIKTI"

Serpil Örümcer başından geçen ilginç bir olayı da şöyle paylaştı: "Daha önce bazı tv programlarına katıldım. Bunlardan biride Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la idi. Bir gün ansızın apar topar geldiler 'Abla ne olur gel çık yayına biz sana yardım edeceğiz' dediler. Bende inandım gittim. Beni canlı yayına çıkardılar. Konuştuk, bana ayda 2 bin TL vererek izdivaç adayı olmamı istediler. Bende kabul ettim, çıktım oturdum bir köşede. Bir ay sonra bana da talip geldi. Adam eli yüzü düzgün bir adamdı. Bana yardım edeceğini, ev vereceğini söylemişti. Sonraki konuşmalarımız da ise talibin zaten evli olduğunu öğrendim. Bu kişi Antalya'ya gidip yaşamamı teklif etti. Maaşının olduğunu bana bakabileceğini söyledi. Ama ben yalnız değildim bir kızım iki torunum ve annem vardı. Kimse kimseyi kolay kolay çekemez. Sonuç olarak bu işte yalan oldu ama sonrasında hakkımda yok 'ev verildi' şeklinde haberler çıktı. Bunlar yetmezmiş gibi bu olaydan sonra beni programa da istemediler. Abla artık gelme dediler."