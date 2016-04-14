Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğün davetiyesi

Yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs akşamı Cunda Adası'nda evlenecek. Düğün için titiz çalışan ikili, hiçbir sponsorluk teklifini de kabul etmedi. Her şeyin özenle seçildiği düğünün davetiyesi sosyal medyada çiftin hayranları tarafından paylaşıldı.
Üzerinde çiçek desenlerinin yer aldığı sade bir davetiye bastıran çift '14 Mayıs Cumartesi gününüzü bize ayırmayı unutmayın' mesajını yazdı.İki gün sürecek düğün için Kenan İmirzalıoğlu'nun otele yaklaşık 800 bin TL ödediği iddia edildi.