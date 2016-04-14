Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğün davetiyesi

Yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs akşamı Cunda Adası'nda evlenecek. Düğün için titiz çalışan ikili, hiçbir sponsorluk teklifini de kabul etmedi. Her şeyin özenle seçildiği düğünün davetiyesi sosyal medyada çiftin hayranları tarafından paylaşıldı.





