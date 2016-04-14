Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğün davetiyesi

14 Mayıs akşamı Cunda Adası'nda evlenecek Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğün davetiyesi
Yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs akşamı Cunda Adası'nda evlenecek. Düğün için titiz çalışan ikili, hiçbir sponsorluk teklifini de kabul etmedi. Her şeyin özenle seçildiği düğünün davetiyesi sosyal medyada çiftin hayranları tarafından paylaşıldı.


Üzerinde çiçek desenlerinin yer aldığı sade bir davetiye bastıran çift '14 Mayıs Cumartesi gününüzü bize ayırmayı unutmayın' mesajını yazdı.İki gün sürecek düğün için Kenan İmirzalıoğlu'nun otele yaklaşık 800 bin TL ödediği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.