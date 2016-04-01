Soner Yalçın arasında 'tarikat' iddiasına Tatlıtuğ ailesinden cevap

CEM Tatlıtuğ, aile üyelerinin Ahmet Hulusi’nin müridi olduğu, bu nedenle Amerika’ya yerleşme kararı verdiği yönündeki iddialar nedeniyle hukuki süreci başlattıklarını söyledi. Ailenin her ferdinin ayrı ayrı dava açacağını da belirten Tatlıtuğ, sert konuştu:

“O iddialardan bir tanesini doğrulayamasın, yazdıklarını kağıda döküp yediririm. Son 5 yılımı araştırsınlar, Amerikan Konsolosluğu’nun önünden geçmişliğim yok. Evet, kardeşim Tugay ile eşi Ebru şubatta Amerika’ya gitti. 40 yaşında adam, 20 yıldır da Amerika sevdalısıydı, gitti. Ama dönecek. Oturma izni bile yok. Annem Nurten ve babam Erdem Tatlıtuğ da ona göre Amerika’ya yerleşmiş. Yahu babam uçağa binemiyor. Bu yüzden Kıvanç ile Başak’ın Paris’teki nikahına bile gidemedi. Adam Avrupa’ya gidememiş, Amerika’ya mı yerleşecek? Diğer iddia da dört villamızı satmışız güya, Amerika’da ev arıyormuşuz. Zamanında aldığımız ev değerlendi, sattık. Yerleşecek olsak her şeyi satardık. Malımız duruyor burada. O şahıs siyaseti, hacı hocaları karıştırmış ailemize. Ben Atatürkçü bir bireyim. Madem öyle şalvar giyeyim, tespih sallayayım, sarık takayım da tam olsun!”

İŞTE O İDDİALAR

* Üstad dedikleri Ahmet Hulusi’nin “uyarısını” dinleyerek Miami’ye ilk giden Tugay Tatlıtuğ ve eşi Ebru oldu.

* İki hafta sonra baba Erdem ve anne Nurten Tatlıtuğ gitti.

* Sonra İpek Tatlıtuğ, çocuğu Ares’le gitti.

* Tatlıtuğ ailesi, dört villasını çok ucuza sattı. Miami’de birbirine yakın beş ev almaya çalışıyorlar.

* Burcu Özsoy ile evli Cem Tatlıtuğ ve işadamı Cem Adanur ile evli Melisa Tatlıtuğ da gidecek.

* Gitmeyecek kişi Kıvanç Tatlıtuğ olacak.